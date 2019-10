Polizeitipps für Sicherheit

Fahrradfahrer auf dem Gelände der Lampertheimer Polizei. © sto

Lampertheim.Ihre Zusammenarbeit mit Bürgern und Kommunen will die Polizeistation Lampertheim- Viernheim verstärken. Einen entsprechenden Schritt hat sie am Dienstag mit einem Präventionstag auf dem Gelände in der Florianstraße gemacht. Der Hof war in einen Ausstellungs- und Beratungscenter umgestaltet worden. Dort konnte man sein Fahrrad codieren und damit gegen Diebstahl sichern lassen. Außerdem wurden Broschüren verteilt, die sich mit unterschiedlichen kriminellen Aktivitäten befassen, darunter mit „Tipps für ein sicheres Zuhause“. Spezielle Ratschläge gab es für ältere Menschen – etwa im Zusammenhang mit dem sogenannten Enkeltrick. Allerdings sei die Mehrzahl älterer Menschen seltener von Kriminalität betroffen als jüngere Erwachsene. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.10.2019