Porsche-Spot jetzt zu sehen

Heppenheim.Für mächtig Furore hatte der Werbedreh von Porsche im November in der eigens abgesperrten Heppenheimer Altstadt gesorgt (wir berichteten). Jetzt ist der gut zweieinhalb Minuten lange Spot fertig und im Internet, unter anderem auf dem Porsche-Kanal bei YouTube, zu sehen. Eine Kurzversion wird außerdem – davon waren bereits Gerüchte im Umlauf – beim Super Bowl in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar gezeigt.

Der Spot, der eine witzige und rasante Verfolgungsjagd zeigt, soll den neuen Porsche Taycan Turbo S vorstellen, das erste rein elektrische Fahrzeug des Automobilkonzerns. Gedreht wurde dafür nicht nur in Heppenheim, sondern auch im Schwarzwald, in Stuttgart und auf der Alten Brücke in Heidelberg. rk

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.01.2020