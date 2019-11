Prächtige Kulisse überzeugt

Schwetzingen.Der 9. kurpfälzer Weihnachtsmarkt im Herzen Schwetzingens ist eröffnet. An erstmals vier Wochenenden – jeweils von Donnerstag bis Sonntag – empfängt der gemütliche Kunsthandwerkermarkt im Ehrenhof des Schlosses sowie die Genuss- und Programmmeile auf dem Schlossplatz seine Besucher. Parallel dazu lädt die Schlittschuhbahn ein, die ein oder andere Runde vor der imposanten Kulisse des illuminierten Schlosses zu drehen.

Neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit insgesamt 54 Programmpunkten wechseln 129 Aussteller an den vier Wochenenden.

Übrigens: Laut ADAC-Empfehlungen zählt der Schwetzinger Weihnachtsmarkt zu den 24 schönsten in Deutschland, Österreich und Südtirol, so eine aktuelle Pressemitteilung. Schwetzingen wird wegen seiner prächtigen Kulisse vor dem Schloss, der Handwerkskunst aus der Region sowie den Köstlichkeiten aus den Partnerstädten gelobt, Letztere gibt es wieder am dritten Marktwochenende. Die Stadt befindet sich damit in der prominenten Reihe mit Augsburg, Dresden und Bozen. kaba

Info: www.morgenweb.de/ weihnachtsmaerkte

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.11.2019