Prämierte Köche in der Region

Er listet die Sterne-Restaurants in ganz Deutschland: der Guide Michelin. © DPA

Rhein-Neckar.Unter den Gourmet-Restaurants in Mannheim, Heidelberg und der Region bleibt in der Sternelandschaft 2020 weitestgehend alles beim Alten. Das geht aus dem Restaurantführer Guide Michelin hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Für Baden-Württemberg werden wie im Vorjahr 77 Sterne-Restaurants gelistet.

In der erweiterten Region betreffen nur die Pfalz und das fränkische Amorbach Änderungen: Der „Schwarze Hahn“ in Deidesheim und die Abt- und Schäferstube in Amorbach haben keinen Stern mehr; dafür erhält das „Admiral“ in Weisenheim am Berg einen. Besonders freuen durfte sich Benjamin Pfeifer, der für seine beiden Restaurants „Intense“ (Kallstadt) und „The Izakaya“ (Wachenheim an der Weinstraße) je einen Stern erhielt. Das durch Brand zerstörte Drei-Sterne–Restaurant „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn verliert die Auszeichnung. dpa/see/soge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020