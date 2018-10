Präsidium legt Ämter nieder

Mannheim.Erneut Unruhe am Alsenweg: Das komplette Präsidium des Fußball-Regionalligisten SV Waldhof Mannheim tritt auf der nächsten Mitgliederversammlung Ende November zurück. Grund dafür sind offenbar unüberbrückbare Differenzen mit Investor und Mäzen Bernd Beetz. „Unterschiedliche Auffassungen über die tatsächliche Umsetzung der 50+1-Regel des DFB in der Praxis führten immer wieder zu Reibungspunkten, die für den Erfolg der Spielbetriebs-GmbH nicht förderlich sind“, teilte der vierköpfige Vorstand des Vereins um Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill gestern mit.

Beetz erreichte die Nachricht auf Dienstreise im Fernen Osten. „Der Rücktritt des Präsidiums hat mich überrascht“, sagte der Waldhof-Geldgeber dieser Zeitung: „Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit bedanken. Derzeit bin ich auf Geschäftsreise in Japan und möchte mich nicht weiter dazu äußern.“ In den vergangenen beiden Jahren war es einige Male zu Streitigkeiten zwischen den Vereinsvertretern und der Investorenseite gekommen, jetzt ist das Tischtuch endgültig zerschnitten.

Auswirkungen auf die Leistungen des Regionalliga-Spitzenreiters fürchtet Trainer Bernhard Trares nicht. „Das ist nicht unser Thema“, sagte der Coach nach dem 2:0-Sieg in Elversberg: „Wir haben in unserer Kabine eine Super-Stimmung, und die wird auch so bleiben.“ alex

Kommentar und Berichte S. 23

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018