Preis für Bensheimer Ratte

Bensheim.Die Ratte, die im Februar 2019 in Auerbach in einem Gullydeckel feststeckte, machte weltweit Schlagzeilen, nachdem sie von der Berufstierrettung Rhein-Neckar aus ihrer misslichen Lage befreit worden war. Über die Geschichte berichteten unter anderem die New York Post, The Guardian, BBC und Fox News. Jetzt gab es sogar eine Auszeichnung dafür: Der britische Nachrichtensender BBC kürte die Aktion als „Tierrettung des Jahres“ und verlieh ihr den Titel im Rahmen des „The alternative-end-of-the-year awards“ (alternative Auszeichnungen zum Jahresende). red/BILD: dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.01.2020