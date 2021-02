Prestigeobjektverkauft

Heidelberg.Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat die Print Media Academy – das markant verglaste Gebäude am Heidelberger Hauptbahnhof – an eine Investmentgesellschaft aus Luxemburg verkauft. Das teilte der Konzern am Dienstag mit. Den Angaben nach liegt der Verkaufspreis im „niedrigen zweistelligen Millionenbereich“.

Heidelberger Druck will sowohl seinen Firmensitz in Heidelberg als auch gemietete Räume in der Print Media Academy für Sitzungen des Vorstands oder des Aufsichtsrats behalten. Wer der neue Eigentümer ist, wurde zunächst nicht bekannt. Das einstige Prestigeobjekt von Heidelberger Druck wurde unter dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und späteren Deutsche-Bahn-Chef Hartmut Mehdorn gebaut. jung

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.02.2021