Primove-Busverkehr ausgebremst

Mannheim.Zu häufige Werkstattaufenthalte, zu kurze Akku-Ladezeiten und zu aufwendige technische Anlagen an der Strecke – aus diesen Gründen bauen die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV) ihre kabellos aufladbare Primove-Elektrobusflotte und das dazugehörige Liniennetz nicht weiter aus.

Wie RNV-Geschäftsführer Martin in der Beek erläuterte, werden die beiden im Sommer 2015 für einen groß angelegten Praxistest in Dienst gestellten Fahrzeuge auf der Linie 63 in der Mannheimer Innenstadt aber weiter eingesetzt. Die Technik funktioniere „im Prinzip gut“. Das Hauptziel des Modellversuchs sei es gewesen, Wissen über den Alltagsbetrieb mit den neuartigen Fahrzeugen zu erwerben.

Dabei habe sich schnell herausgestellt, dass die mit 40 Minuten Fahr- und sechs Minuten Ladezeit angelegte Strecke über 23 Haltestellen mit zwei Bussen kaum verspätungsfrei zu schaffen sei. Neben den E-Fahrzeugen musste deswegen ein dritter, dieselbetriebener Bus eingesetzt werden.