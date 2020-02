Probeweise autofreie City

Mannheim.Die Quadratestadt will an zwei Wochenenden in diesem Jahr die autofreie Innenstadt ausprobieren. Die genauen Termine stehen noch nicht fest, wie Grünen-Fraktionsvorsitzende Stefanie Heß und ihr Stellvertreter Gerhard Fontagnier mitteilten. Der Gemeinderat hatte den entsprechenden Beschluss mit den Stimmen von Grünen, SPD und Li.Par.Tie gefasst. Nachdem SPD und im vergangenen Jahr auch CDU Konzepte und Vorschläge zur Ausweitung der Fußgängerzonen und zur Eindämmung des Durchgangsverkehrs in den Quadraten vorgelegt hatten, wollen die Grünen nun mit Beschlüssen zur Verkehrswende Tempo machen. Dabei beruft sich die Partei auf ein Grundsatzpapier, das der Kreisverband bereits im Jahr 1992 vorgelegt hat. lang

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.02.2020