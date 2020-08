Probleme mit der Küche

Von Patienten fotografiertes Abendessen im Mannheimer Klinikum. © Privat

Mannheim.Im Mannheimer Universitätsklinikum gibt es derzeit Einschränkungen beim Essen. Entsprechende Informationen dieser Redaktion bestätigte am Dienstag auf Anfrage ein Sprecher. Wegen notwendiger Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten könnten in der Großküche des Krankenhauses aktuell keine Speisen produziert werden. Davon seien sowohl Patienten als auch Mitarbeiter und Studenten betroffen. Spezielle Diätessen würden jedoch weiter wie gewohnt ausgegeben. Ansonsten wird zum Frühstück und Abendessen in erster Linie Vakuumverpacktes serviert, warme Mittagsmahlzeiten werden von außen fertig angeliefert. sma

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020