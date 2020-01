Prokop stützt Gensheimer

Trondheim.Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat trotz einer bisher schwachen EM keine Zweifel an den Fähigkeiten seines Kapitäns Uwe Gensheimer. „Uwe hat enorme Qualitäten“, sagte der 41-Jährige am Sonntag im Teamhotel in Trondheim. Die DHB-Auswahl braucht im abschließenden Vorrundenspiel an diesem Montag (18.15 Uhr/ZDF) gegen Lettland einen Sieg, um sicher in die Hauptrunde zu kommen.

Auch Gensheimer will dazu beitragen. „Natürlich möchte ich vorangehen, möchte meine Leistung zeigen. Natürlich bin ich bisher nicht zufrieden. Aber dafür habe ich nun eine neue Chance“, sagte der Mannheimer auch mit Blick auf die ernüchternde 26:33-Niederlage gegen Spanien vom Samstag. dpa

