Prominente getötete Kreml-Kritiker

Kiew/Moskau (dpa) - Politische Morde haben in Russland schon immer eine Rolle gespielt. In den mehr als 18 Jahren, die Präsident Wladimir Putin das Land beherrscht, sind viele seiner Gegner eines gewaltsamen Todes gestorben.

Gegen den Kremlkritiker Arkadi Babtschenko habe es Attentatspläne des russischen Geheimdienstes gegeben, teilte der ukrainische Geheimdienst SBU mit.

Am Dienstagabend war zunächst mitgeteilt worden, ein Unbekannter habe Babtschenko in Kiew erschossen. Am Mittwoch wurde dann überraschend mitgeteilt, der Journalist lebe. Für die falsche Todesmeldung wurden ermittlungstaktische Gründe genannt.