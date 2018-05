Protest gegen Koch

Anzeige

Bergstraße.Linkspartei und SPD lehnen es ab, dass Roland Koch als Festredner bei einer Veranstaltung zum zehnjährigen Jubiläum des Bergsträßer Jobcenters Neue Wege auftritt. Am Freitag soll der ehemalige Ministerpräsident Hessens in Heppenheim sprechen – sehr zum Unmut des SPD-Landtagsabgeordneten Norbert Schmitt: „Roland Koch als Bekämpfer der Arbeitslosigkeit hochzustilisieren, ist schlicht lächerlich.“ Für die Bergsträßer Linkspartei ist Kochs Name verbunden mit einer „beispiellosen Politik des sozialen Kahlschlags“, so Yannick Mildner. Beide Parteien kritisieren die Verwaltungsspitze um Landrat Christian Engelhardt für die Wahl des Festredners. lok