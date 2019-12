Protest in Warnwesten

Bensheim.Mit einer Menschenkette entlang der Lindenstraße haben Schüler des Goethe-Gymnasiums auf die Verkehrsproblematik an ihrer Schule aufmerksam gemacht. Weil Elterntaxis dort häufig im absoluten Halteverbot stehen, kommt es zu den Hol- und Bringzeiten nach Auskunft des Schulelternbeirats oft zu chaotischen Zuständen.

Die Elternvertreter hatten in Absprache mit der Schulleitung um Direktor Jürgen Mescher und die Schülervertretung die Aktion organisiert. Mehr als 150 Schüler in gelben Warnwesten nahmen teil. Sie standen am Gehweg und verhindern dadurch, dass Autos sich ins Halteverbot stellen konnten. Dass Handlungsbedarf besteht, hatte man im November dokumentiert: Damals wurden innerhalb einer Woche 120 Falschparker ausgemacht. dr

