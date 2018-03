Proteste gegen blutige Angriffswelle in Syrien

Anzeige

Damaskus/Istanbul.Bei Kämpfen in Syrien sind gestern zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Besonders dramatisch war die Lage in der Region Ost-Ghuta, die von Regierungstruppen belagert wird. Dagegen und gegen die unklare Rolle Russlands protestierten syrische Oppositionelle in Istanbul. Auf Plakaten forderten sie ein Ende des Blutvergießens. Für Debatten sorgt auch die Offensive türkischer Truppen gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien. Gegen diesen Konflikt demonstrieren auch Kurden in Deutschland – so am Samstag in Mannheim. Am Sonntag gedenken wiederum türkische Gruppen der gefallenen Soldaten.