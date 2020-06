Proteste gegen Rassismus

Washington/London.US-Verteidigungsminister Mark Esper hat sich gegen einen Einsatz des US-Militärs ausgesprochen, um Unruhen im Land zu beenden. Die Option, aktive Einsatzkräfte des Militärs in einer Strafverfolgungsrolle einzusetzen, „sollte nur als letztes Mittel und nur in den dringendsten und schlimmsten Situationen genutzt werden“, mahnte er. Seit Tagen kommt es in vielen US-Städten zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Anlass ist der Tod des US-Amerikaners George Floyd durch Polizeigewalt.

In London wie in Helsinki gingen am Mittwoch jeweils tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße. Britische Polizeichefs erklärten sich solidarisch mit der Empörung über den Tod von Floyd. In Rom verurteilte Papst Franziskus Rassismus und Gewalt und bezeichnete in seiner Generalaudienz im Vatikan Rassismus als „Sünde“, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Basketballprofi Dirk Nowitzki twitterte zu den Rassismus-Debatten in seiner Wahlheimat USA: „Ich habe Angst um die Zukunft meiner Kinder.“ Nowitzki ist mit einer dunkelhäutigen Schwedin verheiratet. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020