Proteste gegen Regelungen

Berlin.CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich für ihren Vorstoß zu Regeln für Meinungsmache im Netz Ärger eingehandelt – auch aus der eigenen Partei. CDU-Bundesvize Armin Laschet twitterte am Dienstag: „Das Grundgesetz schützt unsere Meinungsfreiheit – in allen Medien.“

Die CDU-Chefin versuchte, die Vorwürfe auszuräumen, sie wolle die Meinungsfreiheit einschränken. In Berlin erklärte sie, letztlich gehe es „um die Frage, wie sich Kommunikation und auch politische Kultur durch soziale Medien verändern.“

Debatte um Meinungsfreiheit

Am Vortag hatte die CDU-Chefin in einer Pressekonferenz eine Diskussion über „Meinungsmache“ im Netz angeregt. „Was wäre eigentlich in diesem Lande los, wenn eine Reihe von ... 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD.“ In sozialen Netzwerken wurden Kramp-Karrenbauers Worte dahingehend verstanden, sie habe die Regulierung von Meinungsäußerungen im Internet vor Wahlen angeregt.

Die medienpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Margit Stumpp, sagte, Kramp-Karrenbauer vermische „die legitime politische Meinungsäußerung von jungen Menschen im Netz mit der gezielten Desinformation antidemokratischer Kräfte“. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019