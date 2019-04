Prüfungen beginnen

Mannheim.Leicht gestiegen ist die Zahl der Abiturienten an den allgemeinbildenden Gymnasien in Mannheim. Für 1146 Schüler beginnen heute mit den Deutsch-Klausuren die schriftlichen Prüfungen. Im Vergleich zu 2018 liegt die Zahl um 28 höher. Bei den zentralen Deutschprüfungen des Landes Baden-Württemberg wird es unter anderem um Goethes Faust und den Steppenwolf von Hermann Hesse gehen. Bis zum 10. Mai stehen Klausuren an, am 3. Mai beispielsweise ist – für alle verpflichtend – Mathematik an der Reihe. Die 330 Schüler an den beruflichen Gymnasien der Stadt haben ihre schriftlichen Examensarbeiten bereits hinter sich, sie gingen vom 2. bis 12. April über die Bühne.

