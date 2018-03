PS-Protzer verurteilt

Anzeige

Mannheim.Ein Maserati-Fahrer, der einen schweren Unfall in der Mannheimer Fressgasse verursachte, ist zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden. Einer entsprechenden Forderung des Staatsanwalts schlossen sich gestern Verteidiger und Amtsrichter an. Der 23-Jährige zeigte sich einsichtig und reuig, die Geschädigten bat er um Entschuldigung. Dies wurde ebenso strafmildernd gewertet wie sein junges Alter und eine günstige Sozialprognose. Bei dem Unfall am 28. Januar 2017 war der Beifahrer eines anderen Autos leicht verletzt worden, der Sachschaden betrug rund 120 000 Euro. Seinen Führerschein hatte der PS-Protzer davor schon entzogen bekommen. sma