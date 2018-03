Putins neue Raketen

Anzeige

Moskau.Kurz vor der Präsidentenwahl am 18. März hat Russlands Staatschef Wladimir Putin eine neue Serie von Atomwaffen präsentiert. Gegen diese gebe es keine Abwehr, sagte er bei seiner Rede an die Nation gestern in Moskau. Der Präsident stellte unter anderem eine schwere Interkontinentalrakete, eine Hyperschallrakete, einen atomgetriebenen Marschflugkörper und einen neuartigen Torpedo vor.

Westliche Experten zogen die Angaben zum Entwicklungsstand aber in Zweifel. „Wir bedrohen niemanden, wir wollen niemanden angreifen“, sagte der Kremlchef, der einer sicheren Wiederwahl entgegensieht. Die versammelte russische Elite aus Regierung, Parlament, Wirtschaft und Kultur applaudierte dem Präsidenten. dpa