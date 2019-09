Putzaktion am Rhein

Drei Stunden waren die Helfer am Rheinufer im Einsatz. © Osthues

Mannheim.Rund 60 Freiwillige haben am Samstag am Ufer des Altrheins in Mannheim herumliegenden Müll aufgesammelt. Insgesamt kamen mehr als 50 Säcke zusammen. Das Putzprojekt war Teil der internationalen Aktion „RhineCleanUp“, zu Deutsch: Rhein aufräumen. Zwischen der Quelle in der Schweiz und der Nordsee-Mündung in den Niederlanden hatte es knapp 200 Putzaktionen mit mehr als 20 000 Freiwilligen gegeben – das sind den Organisatoren zufolge doppelt so viele wie bei der Premiere im Vorjahr. Laut Schätzungen wurden dieses Mal rund 170 Tonnen Abfall gesammelt.

Mit der Aktion in Mannheim wolle man die Aufmerksamkeit der Menschen für die Vermeidung von Müll wecken, sagte Uwe Franken von der Gruppierung Surfrider Foundation, die vor Ort einer der Organisatoren war. ost/imo/dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019