Quadratestadt will den Tourismus ankurbeln

Oft Ziel von Touristen: der Mannheimer Wasserturm. Bernhard Zinke (bjz)

Mannheim.Die Stadt Mannheim will stärker national und international werben, um Städtereisende anzulocken. Dazu wird sie eine eigene Tochtergesellschaft, die Tourismus Stadt Mannheim, gründen. Sie soll mit einem Etat von 800 000 Euro sowie zunächst neun Personalstellen ausgestattet werden.

In Mannheim steigen schon seit über zehn Jahren die Übernachtungszahlen. 2019 wurden erstmals über 1,6 Millionen Übernachtungen in der Quadratestadt gezählt. Allerdings handelt es sich zum großen Teil um Geschäftsreisende und Kongressbesucher. Da die Zahl der Hotelbetten in der Stadt immer mehr zunimmt und man zudem hofft, durch die Bundesgartenschau 2023 zusätzliche Gäste anzulocken, möchte die Stadtverwaltung nun selbst den Tourismus ankurbeln.

Bislang gebe es dafür aber „keine geeignete Struktur oder Organisation“, heißt es. Es seien sogar schon Anfragen großer Reiseveranstalter und Busunternehmen „nicht bearbeitet und realisiert“ worden. Die neue Gesellschaft solle Mannheim als Städtereiseziel attraktiver machen, Ansprechpartner für Reiseveranstalter, kulturelle Institutionen und Hotels sein. Achim Ihrig vom Verein Hotels2 begrüßt die Gründung als „absolut sinnvoll und richtig“, da „innovative Vermarktungskonzepte unabdingbar“ seien.

