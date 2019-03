„Quote für Vorstände“

Mannheim.SPD-Chefin Andrea Nahles (Bild) hat sich nachdrücklich für eine Frauenquote in Unternehmensvorständen eingesetzt. „Bei Aufsichtsräten haben wir die Quote schon durchgesetzt – damals gab es ein Riesen-Geschrei. Hat aber funktioniert!“, sagte sie gestern dieser Zeitung am Rande einer Konferenz der Gewerkschaft IG Metall im Mannheimer Rosengarten. Zudem erklärte sie, Frauen sollten einen besseren Zugang zu Weiterbildung bekommen.

Heute enden die Treffen der IG Metall im Rosengarten. Nach Angaben der Gewerkschaft nahmen rund 1300 Menschen daran teil. jung (Bild: Rinderspacher)

