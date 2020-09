Radeln gegen den Klimawandel

Mannheim.Bei regnerischem Wetter haben am Freitag etwa 1200 Menschen in Mannheim friedlich für einen engagierten Klimaschutz und Entschlossenheit im Kampf gegen die Erhitzung der Erde demonstriert. Die Aktion war Teil der weltweiten Klimaproteste der Bewegung „Fridays for Future“. Bei der Abschlusskundgebung am Alten Meßplatz stand auch das Mannheimer Grosskraftwerk (GKM) im Kreuzfeuer der Kritik. Ein Redner forderte dessen Abschaltung. Die Initiative „Mannheim Kohlefrei“ hatte Listen für einen Einwohnerantrag ausliegen. Das Papier soll dem Gemeinderat vorgelegt werden. Als Begründung heißt es, die Stadt solle ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Grundlegend ist dabei, die Verbrennung von Kohle im Grosskraftwerk Mannheim so rasch wie möglich zu beenden.“ wol (Bild: Michael Ruffler)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.09.2020