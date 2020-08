Radkonzept den Bürgern vorgestellt

Lorsch.Erstmals öffentlich vorgestellt wurde das neue Radverkehrskonzept des Kreises Bergstraße am Freitagabend in Lorsch. Paul Fremer vom zuständigen Frankfurter Büro RV-K präsentierte die Planungen, nach denen in den kommenden zehn Jahren unter anderem komplett neue Radwege auf 70 Kilometern Länge entstehen sollen.

Daneben sind auch kleinere Maßnahmen vorgesehen, etwa neue Beschilderungen und die Optimierung von bestehenden Strecken. Zwei weitere Veranstaltungen sollen folgen, am 3. September in Viernheim und am 11. September in Fürth. Am 21. September wird dann der Kreistag über das neue Konzept beraten und abstimmen. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.08.2020