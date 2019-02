Radrennen findet statt

Einhausen.Die Rad-Bundesliga wird am 31. März, ein Sonntag, in Einhausen auf dem Traditionskurs „Rund um den Jägersburger Wald“ die Saison eröffnen. Das berichtete der Einhäuser Bürgermeister Helmut Glanzner am Dienstagabend den Gemeindevertretern nach abschließenden Gesprächen mit den Veranstaltern. Das Sportevent werde die Kommune kein Geld kosten.

Nach Angaben auf der Internetseite der Rad-Bundesliga werden in Einhausen die Frauen, Junioren, Juniorinnen und Masters (Altersklassen) antreten. Erster Start ist um 9 Uhr.

Der Rundkurs soll im Ort durch die Ringstraße, Almenstraße und Schwanheimer Straße führen, dann geht es über die L 3111 zum Forsthaus Jägersburg und über die L 3261, L 3345 und die K 65 zurück. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.02.2019