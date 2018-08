Radsportler haben am Sonntag Vorfahrt

Die Radprofis (re. Geraint Thomas) kommen im Rahmen der D-Tour auch nach Lorsch. © dpa.

Bergstraße.Zwei sportliche Großveranstaltungen sorgen am morgigen Sonntag unter anderem im Kreis Bergstraße für Behinderungen im Straßenverkehr. Die Radfahrer haben Vorfahrt auf abgesperrten Abschnitten.

In Lorsch startet um 12 Uhr das Teilnehmerfeld der Deutschland-Tour zur letzten Etappe; zunächst neutralisiert, ehe der scharfe Startschuss auf der Höhe des Seehofs auf der L 3111 erfolgt. Über Hüttenfeld und Viernheim geht es nach Großsachsen an der Bergstraße und dann nach Rittenweiher in den Odenwald, wo nach 23,5 gefahrenen Kilometern in Ursenbach eine Bergwertung ansteht. Anschließend wird über Wilhelmsfeld und Ziegelhausen das Neckartal angesteuert. Zieleinfahrt in Stuttgart ist für 17 Uhr geplant.

Nach dem Schwimmen im Hemsbacher Wiesensee (ab 9 Uhr) sind auch die Triathleten im Rahmen des Viernheimer Wettbewerbs im vorderen Odenwald unterwegs. Über Laudenbach und Juhöhe sowie Ober- und Nieder-Liebersbach geht es hier noch durch den Saukopftunnel bei Weinheim. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.08.2018