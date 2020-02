Radweg beschäftigt den Landtag

Mannheim.Die Fakten sowie die Argumente für und gegen den umstrittenen Radschnellweg durch die Feudenheimer Au im Mannheimer Osten kamen am Freitag auf den Tisch: Bei einer Anhörung mit Ortsbesichtigung informierte sich der Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags über das Vorhaben der Stadt, die in dem Landschaftsschutzgebiet (LSG) und einer angrenzenden Kleingartenanlage zur geplanten Bundesgartenschau (Buga) 2023 für rund 6,5 Millionen Euro einen knapp 1,8 Kilometer langen Fahrradschnellweg bauen will. 26 Kleingärten sollen dafür verlagert werden, 35 Bäume müssen für das Vorhaben gefällt werden. Zudem beeinträchtigt das Bauprojekt die geschützte Orchideenart Bienenragwurz. Ein Gutachter hatte nach Angaben der Buga-Gesellschaft dort 27 Einzelpflanzen festgestellt.

Die Petition, die von Hans-Jürgen Hiemenz und Ulrich Schaefer eingereicht wurde, schlägt eine alternative Streckenführung am Aubuckel vor, die ohne Eingriffe ins LSG auskomme. Diskutiert wird neuerdings auch über eine dritte, vom Feudenheimer Bezirksbeirat vorgeschlagene Variante, bei der mit geringeren Eingriffen gearbeitet würde. Eine Entscheidung des Landtags über die Petition steht noch aus. lang

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020