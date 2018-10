Rätsel um Led Zeppelin

Johnny Glover recherchiert über das erste Led-Zeppelin-Konzert. © neu

Beedenkirchen.Der Musikfreund Johnny Glover aus Beedenkirchen betreibt eine Spurensuche zur Geschichte der Band Led Zeppelin. Bei seinen Recherchen hat er herausgefunden, dass der Ort, an dem die Gruppe heute vor 50 Jahren erstmals unter ihrem Namen auftrat, in vielen frühen Veröffentlichungen falsch angegeben ist.

Oft sei von der Guildford Hall an der Surrey University die Rede, sagt er – dabei habe es dort 1968 kein Konzert geben können: Damals sei der Standort der Universität noch eine Baustelle gewesen. Glover ist sicher, dass Led Zeppelin 40 Kilometer entfernt erstmals spielte – am alten Hochschulstandort in Battersea bei London. kbw

