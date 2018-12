Rätselhafte Aale in Robbennase

Eine der betroffenen Robben mit Aal. © Brittany Dolan/NOAA Fisheries

Silver Spring.Ein Aal in der Nase einer Hawaii-Mönchsrobbe – dieses kuriose Phänomen gibt der US-amerikanischen Ozean- und Klimabehörde NOAA Rätsel auf. Mitarbeiter entdeckten in jüngerer Zeit wiederholt Tiere dieser gefährdeten, auf Hawaii lebenden Robbenart, in deren Nasenlöchern Aale steckten. Bisher habe man noch nicht klären können, wie die Fische in die Nasen geraten seien, schreibt die Behörde auf ihrer Internetseite. Möglicherweise könnten aufgespürte Aal beim Versuch zu flüchten ins Nasenloch geraten sein. Denkbar sei auch, dass Robben die Fische verschlungen und dabei gewürgt hätten. So wären die Aale dann auf den falschen Weg geraten. Alle mit einem Aal in der Nase aufgefundenen Tiere seien jedenfalls davon befreit worden und hätten die seltsame Begegnung gut überstanden. dpa

