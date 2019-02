Rassismus hinterfragt

Kämpferisch: Mo Asumang, hier im November 2018 in Berlin. © dpa

Mannheim. .Junge Menschen, die zu rechten Tendenzen neigen, „wieder zurückzuholen in die Gemeinschaft“: Das hat sich die afrodeutsche Regisseurin Mo Asumang mit ihrem Anti-Rassismus-Film „Die Arier“ zum Ziel gesetzt. Ausgrenzung von Rechtsextremen sei der falsche Weg, sagt sie im Interview mit dieser Zeitung.

Mit ihrer Dokumentation ist Mo Asumang zu Gast in Mannheim: An diesem Mittwoch um 20 Uhr und in einer Vorstellung für Schüler am Donnerstag um 9 Uhr präsentiert sie den Film im Capitol und lädt ein zur Diskussion. Für „Die Arier“ hat die Regisseurin sich mit Neonazis und Ku-Klux-Klan-Männern getroffen und im Gespräch mit ihnen die direkte Konfrontation gesucht. Durch Fragen könne man rassistische Ideologien entlarven, findet Mo Asumang. gespi

