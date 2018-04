„Rassismus tritt offener zutage“

Anzeige

Bei Gomis haben sich im vergangenen Jahr 200 von Rassismus Betroffene gemeldet. Die Forschung deute allerdings darauf hin, dass sich die meisten betroffenen Menschen gar nicht beschwerten, sagt sie. Dies gelte beispielsweise für Roma-Familien, „da gibt es teilweise eine große Angst und Hemmnisse, mit Behörden in Kontakt zu treten“.

Schulen im Zugzwang

Der mit pakistanischen Wurzeln in Deutschland geborene Islamwissenschaftler Muhammad Sameer Murtaza beklagt, Muslime wie er erführen in deutschen Schulen zwar viel über die Ermordung von Millionen von Juden durch die Nationalsozialisten. Der Nahost-Konflikt werde jedoch im Schulunterricht „großzügig ausgespart“. Auch der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, will islamische Prediger zur Aufklärung in Schulklassen schicken.

Die Zahlen für das Jahr 2017 liegen noch nicht abschließend vor. Eine Aufschlüsselung nach dem politischen Hintergrund existiert bisher nur für 707 Fälle. Diese geht auf vorläufige Quartalszahlen der Polizei zurück, die auf Anfrage der Linksfraktion erhoben wurden. Daraus geht hervor, dass 651 dieser 707 im Jahr 2017 registrierten antisemitischen Straftaten einen rechten Hintergrund hatten. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.04.2018