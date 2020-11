Rat wählt Dezernenten

Mannheim.Der Mannheimer Gemeinderat entscheidet in seiner Sitzung an diesem Dienstag über die Neubesetzung von zwei Bürgermeisterposten. Das Dezernat für Bauen, Verkehr und Sport soll künftig der aktuelle SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer führen, für das Umweltdezernat ist die Grünen-Kandidatin Diana Pretzell vorgesehen, die derzeit als Direktorin bei der Umweltstiftung WWF in Berlin arbeitet.

Die Wahl von beiden gilt als sicher, weil sich die großen Fraktionen – Grüne, SPD und CDU – nach der Kommunalwahl 2019 über das Vorschlagsrecht für die Posten verständigt und sich bei der geheimen Abstimmung gegenseitige Unterstützung zugesichert hatten. Die Sitzung des Gemeinderats findet dieses Mal in einem Saal des Rosengartens statt. Dort seien Abstandsregelungen besser einzuhalten. imo

