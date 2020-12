Rathaus will Grillrauch reduzieren

Mannheim.Die Stadt Mannheim macht Ernst im Kampf gegen Grillrauch in der Innenstadt. Sie will die Betreiber von Restaurants mit Holzkohlegrills zum Einbau hocheffizienter Anlagen zur Abluftreinigung verpflichten. Das kündigte Rathaus-Abteilungsleiter Jürgen Hammer im Gespräch mit dieser Redaktion an.

Vorgeschrieben sind dann Systeme, die mindestens 90 Prozent des Geruchs und des Rauchs aus der Grill-Abluft holen. Eine solche Anlage kostet laut Hammer zwischen 30 000 und 70 000 Euro. Wenn alles läuft wie geplant, könnten die Anordnungen für die Restaurants im Sommer kommen.

Schon seit Jahren klagen Bewohner über die Rauchbelastung durch die mehr als 20 Restaurants rund um den Marktplatz. Dass das Rathaus jetzt bald Anordnungen erlassen kann, liegt auch daran, dass Hersteller von hocheffizienten Reinigungsanlagen kurz vor einer Zulassung ihrer Systeme stehen.

Kenan Nalci vom Ortsverein Marktplatz Mannheim findet zwar auch, die Rauchbelastung dürfe „so nicht weitergehen“. Er verweist aber auf das „schlechte Geschäftsjahr“ der Restaurant-Betreiber durch die Corona-Pandemie und spricht sich für eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt aus. imo

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020