Rathaus wird saniert

Lautertal.Die Gemeindevertretung hat grünes Licht für die Sanierung des Alten Rathauses in Elmshausen gegeben. Ohne weitere Aussprache wurde der im Haushaltsplan verankerte Sperrvermerk für Ausgaben in Höhe von 170 000 Euro aufgehoben. Die Sanierung des aus dem Jahr 1777 stammenden Gebäudes ist das letzte Projekt im Rahmen der Dorferneuerung in Elmshausen und muss bis 2020 abgeschlossen sein, damit die Landeszuschüsse dafür nicht verfallen.

Mit dem Projekt des benachbarten Dorfplatzes soll es bereits im Mai losgehen. Dann ist der Abriss des Wohnhauses Sachsenhäuser Straße 2 geplant. Für die Arbeiten am Rathaus muss es erst eine Ausschreibung geben. Baubeginn könnte im Herbst sein. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.04.2019