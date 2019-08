Rathauschef eingeführt

Zwingenberg.Holger Habich (44) steht vor seiner dritten Amtszeit als Bürgermeister von Zwingenberg. Am Donnerstagabend wurde er im Rahmen einer festlichen Stadtverordnetenversammlung im Theater Mobile von Parlamentschefin Birgit Heitland per Handschlag verpflichtet. Der promovierte Jurist entschied die Wahl im Frühjahr als einziger Kandidat mit 77 Prozent für sich. Die sechs Jahre währende Amtszeit beginnt am 1. September. mik/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.08.2019