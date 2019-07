Rauch kam durch Brandschutztüren

Mannheim.Bei dem Brand in einem der Hochhäuser in der Mannheimer Neckarpromenade am Montag vor einer Woche waren zumindest Teile der Fluchtwege für die Bewohner verraucht. Auch in die Wohnungen seien Rauch und Rußpartikel gelangt, sagen Bewohner. „Normalerweise sollte das nicht passieren“, sagt Feuerwehr-Einsatzleiter Klaus Sieber auf Anfrage dieser Zeitung.

In Brand waren zunächst Abfälle im Müllschacht des Hauses geraten. Die Flammen griffen dann auf das Isoliermaterial des Schachtes über. Der Einsatz der Feuerwehr zog sich über Stunden hin. 30 Menschen wurden verletzt, das gesamte Gebäude musste evakuiert werden.

Die Fluchtwege führen an den Brandschutztüren zu den Müllschächten vorbei. Durch zum Teil fingerbreite Ritzen war der Rauch in den Fluchtweg gelangt. Die mit Prüfsiegeln versehenen Türen hätten den Rauch eigentlich abhalten müssen. stp

