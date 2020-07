Rauf auf den Burgensteig entlang der Bergstraße

Bergstraße.Der Tourismus-Service Bergstraße hat eine besondere Aktion gestartet, die von heute an drei Monate lang läuft und dem Burgensteig entlang der Bergstraße gewidmet ist. Wer gerne wandert und dabei bis zu 19 markante Punkte zwischen Darmstadt und Heidelberg (im Bild eine Luftaufnahme der Starkenburg hoch über Heppenheim) ansteuert, der kann Preise gewinnen, die jede Woche ausgelost werden, und ist bei der Ziehung der Hauptpreise dabei, die nach Abschluss der Aktion im November vorgenommen wird. Am einfachsten funktioniert die Teilnahme für Menschen, die über ein Smartphone verfügen. Wer ken solches Gerät hat, kann aber auch per E-Mail an der Verlosung teilnehmen. red/BILD: Stadt Heppenheim

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.08.2020