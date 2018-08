Raum zum Gründen

2 Fotos ansehen Das Mafinex ist eines von acht Gründungszentren. © Tröster

Mannheim.Auch wenn die meisten Gründer scheitern: Neue Unternehmen sind für die Gesellschaft unbedingt notwendig, sagt Volkswirt Günter Faltin im Interview mit dieser Zeitung. Nur die sogenannten Start-ups bringen nach seiner Ansicht auch neue Lösungen für aktuelle Probleme hervor.

In Mannheim hat die Stadt acht Kompetenz- und Gründerzentren aufgebaut, dort sind derzeit rund 300 Start-ups angesiedelt. Die Zentren orientieren sich an Branchen und Zielgruppen.

Der Frage, was Mannheim als Gründerstadt ausmacht, sind die Volontäre dieser Zeitung nachgegangen und haben eine Serie mit dem Titel „Durchstarten in Mannheim“ entwickelt. Eine Woche lang stellen sie ab heute sowohl in der Zeitung als auch im Morgenweb unterschiedliche Mannheimer Start-ups und ihren Werdegang vor. mica

