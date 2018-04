Raus aus der Zivilisation, rein in den Odenwald

Anzeige

Hammelbach.Ein Leben mit und in der Natur, abseits der Zivilisation: Marc Freukes war einmal Bundesliga-Golftrainer und stieg nach einem Burn-out komplett aus. Vier Jahre hat er mittlerweile im Odenwald in der Nähe von Hammelbach verbracht, wohin er sich zurückgezogen hat. Zunächst war ein Tipi seine Unterkunft; im vergangenen Herbst wurde es durch eine Jurtenhütte ersetzt, die ihn vor Kälte und Nässe schützt. 20 Quadratmeter misst sein Wohnraum, in dem er auch aufrecht stehen kann. Sein selbstgewähltes Leben hat für Schlagzeilen gesorgt: Auch Promis wie Martin Rütter oder Eckart von Hirschhausen waren schon da. red/BILD: dürr