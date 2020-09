Razzien im Jungbusch

In der Böckstraße geparkte Polizeiwagen im Jungbusch. Steffen Mack (sma)

Mannheim.Die Mannheimer Polizei hat am Donnerstagmorgen vier sogenannte Problem-Immobilien im Jungbusch durchsucht. Dabei geht es um den Verdacht auf Mietwucher, Sozial- und gewerbsmäßigen Subventionsbetrug. In den Wohnungen leben vorwiegend Migranten aus Südosteuropa. Ermittelt wird indes gegen die Eigentümer, denen vorgeworfen wird, die Nöte ihrer Mieter und deren mangelnde Deutschkenntnisse auszunutzen. Ein 55-jähriger bulgarischer Hausverwalter kam in Untersuchungshaft.

Begonnen hatte die Aktion, von der die Polizei am Donnerstag erstmals berichtete, am Dienstag. Insgesamt wurden 18 Immobilien in Mannheim, Ilvesheim, Heddesheim und Weinheim untersucht. Das Mannheimer Präsidium hatte dabei Unterstützung vom Hauptzollamt Karlsruhe und dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg. An beiden Tagen waren jeweils rund 300 Beamte im Einsatz. Im Jungbusch kamen auch Vertreter der Stadt hinzu, um bau- oder melderechtliche Konsequenzen zu prüfen. sma

