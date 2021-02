REC Heppenheim hat sich aufgelöst

Heppenheim.Den REC Heppenheim gibt es nicht mehr. Der „Roll- und Eissportclub“, der in seiner Blütezeit mehr als 200 Mitglieder hatte und neben Rollsport vor allem das Stockschießen auf Eis besonders erfolgreich bestritt, hat sich nach 65 Jahren aufgelöst. Von den zuletzt nur noch 13 Mitgliedern waren vier Stockschützen in Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen aktiv. Der letzte Vorsitzende Richard Wagner, der 1981 dazu kam, erinnert sich an die großen Zeiten des Vereins. red

