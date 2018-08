Reform des Brücken-TÜV

Genua/Berlin.Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ein verbessertes Kontrollsystem für die Brücken in Deutschland angekündigt. Bisher sei eine Brücke schon mit kleinen Schlaglöchern oder fehlenden Sprossen an Geländern in schlechtem Zustand. Künftig sollen Tragfähigkeit oder Bauwerkssituation Vorrang erhalten. „Mit dieser Art Brücken-TÜV können wir noch genauer den aktuellen Zustand der Brücken abbilden“, sagte Scheuer.

Auch die Münchner Allianz ist vom Brückeneinsturz betroffen, und war zweifach: Der Konzern gehört nicht nur zu den Versicherern des Bauwerks, sondern ist auch an der Betreibergesellschaft Autostrade per l’Italia beteiligt, wie eine Allianz-Sprecherin bestätigte.

In einer Trauerfeier hatten am Wochenende Tausende Menschen Abschied genommen. Die offizielle Zahl der Todesopfer lag zuletzt bei 43. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018