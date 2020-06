Regeln für die Fleischbranche

Düsseldorf/Mannheim.Bundesagrarministerin Julia Klöckner dringt angesichts des Corona-Ausbruchs im Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück auf Konsequenzen: „Hunderte von Infektionen in einem Betrieb. Diese Zustände sind nicht haltbar“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag. Es sei richtig, Infektionsursachen am Arbeitsplatz und in Unterkünften zu untersuchen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will nach Angaben seines Ministeriums „in Kürze“ den geplanten Gesetzentwurf für verschärfte Regeln in der Fleischbranche vorlegen. Das Ministerium arbeite unter Hochdruck daran. Heil wisse um die Dringlichkeit, hieß es am Donnerstag. „Der neueste Fall von hunderten Corona-Infizierten in einem Schlachtbetrieb zeigt den dringenden Handlungsbedarf.“

Deutschlands Marktführer bei der Schlachtung von Schweinen hatte am Mittwoch einen deutlichen Anstieg der Infiziertenzahl unter den Beschäftigten in Rheda-Wiedenbrück vermeldet – auf mehr als 730. Für rund 7000 Menschen wurde eine Quarantäne verfügt, Schulen und Kitas im Kreis wurden geschlossen. Bis zu den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen Ende Juni wird es nur eine Notbetreuung geben.

Heftige Kritik

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und potenzieller Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet reagierte auf die Kritik an seiner Aussage zum Corona-Ausbruch. „Menschen gleich welcher Herkunft irgendeine Schuld am Virus zu geben, verbietet sich“, teilte Laschet am Donnerstag mit. Gleichzeitig verortete er die Verantwortung für das Geschehen bei den Unternehmen – und kündigte „substanzielle Verbesserungen bei den Bedingungen insbesondere für Arbeitnehmer aus Bulgarien und Rumänien“ an.

Laschet hatte am Mittwoch auf die Frage, was der Corona-Ausbruch über die bisherigen Lockerungen aussage, geantwortet: „Das sagt darüber überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt.“ Im nächsten Satz verwies Laschet auf die Unterbringung und Arbeitsbedingungen in Betrieben. Mehrere SPD-Politiker hatten daraufhin eine Entschuldigung gefordert. „Es ist sehr leichtfertig, das auf die Nationalität von Beschäftigten zu verkürzen“, sagte auch Volker Brüggenjürgen, Geschäftsführer des Caritasverbands im Kreis Gütersloh.

Die Arbeitsbedingungen in Schlachtbetrieben mit Subunternehmern und Sammelunterkünften mit osteuropäischen Beschäftigten stehen schon lange in der Kritik. Das Bundeskabinett hatte im Mai Eckpunkte für verschärfte Arbeitsschutzvorschriften für die Fleischindustrie beschlossen. Das Gesetzgebungsverfahren steht noch aus. Im Regio Schlachthof Mannheim werden übrigens nur fest angestellte Mitarbeiter beschäftigt. dpa/apt

