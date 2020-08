Regierung alarmiert

Die Behörden pochen auf Schutz-maßnahmen wie Maskentragen. © dpa

Berlin/Ludwigshafen.Die Bundesregierung hat angesichts gestiegener Infektionszahlen ein Einhalten der Corona-Schutzvorgaben angemahnt. „Wenn wir jetzt nicht alle aufpassen und wachsam sind, dann kann dieses Geschehen noch eine ganz eigene Dynamik entfalten“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch. Das Gesundheitssystem sei derzeit gut vorbereitet. „Aber wir müssen eine Verschärfung der Situation vermeiden.“

Es gebe nun nicht das eine große Infektionsereignis, aber viele kleine und mittlere Ausbrüche. Ursachen seien unter anderem Reiserückkehrer. Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass innerhalb eines Tages 1226 neue Infektionen gemeldet worden seien.

In der Region ist auffallend stark die Zahl der Neuinfektionen in Ludwigshafen gestiegen. Allein am Wochenende kamen 15 neue Fälle hinzu. Ludwigshafen steht damit beim Infektionsgeschehen bundesweit auf Platz 2. Das Gesundheitsamt führt den Anstieg auch auf Reise-rückkehrer zurück. dpa/ott

