Regierung schließt ein Tempolimit aus

Berlin/Mannheim.Auf deutschen Autobahnen wird es weiterhin kein allgemeines Tempolimit geben. Die Bundesregierung erteilte dem Vorschlag gestern eine klare Absage.

Der Leiter der Mannheimer Verkehrspolizei, Dieter Schäfer, fordert hingegen ein Tempolimit. Es gehe darum, Menschenleben zu retten, sagte er dieser Zeitung. „Bei höherem Tempo steigt der Bremsweg um ein Vielfaches.“ Die Diskussion über ein Tempolimit bezeichnete Schäfer als „polemisch und idiotisch“. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach seinen Worten der häufigste Grund für Unfälle.

Erneut entflammt ist auch die Debatte um Grenzwerte für Luftschadstoffe und die damit verbundenen Fahrverbote. Forderungen, die von der Europäischen Union (EU) festgelegten Werte zu überprüfen, stoßen vielerorts auf Zustimmung. Kurzfristig ändern lassen sich die Vorgaben allerdings gar nicht.

Industrie begrüßt Diskussion

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zog gestern die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxid erneut in Zweifel. „Wir müssen die Logik der Grenzwerte schon hinterfragen“, sagte er. Zudem müsse man über die Standorte von Messstellen diskutieren. Nirgendwo sonst würden die Werte so gemessen wie in Deutschland.

Ähnlich äußerten sich der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei für die Europawahl, Manfred Weber (CSU), und die CDU-Spitze. Auch die Automobilindustrie begrüßte die Diskussion.

„Diese Debatte trägt nicht zur Versachlichung bei“, kritisierte dagegen Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Sie sehe keinen Anlass, die Grenzwerte abzuschwächen. Dass dies kurzfristig passiert, ist ohnehin eher unwahrscheinlich. Da die Werte von der Europäischen Union festgelegt werden, müsste die EU-Kommission einen Vorschlag zur Änderung der Luftqualitätsrichtlinie machen, der mit dem EU-Parlament abgestimmt werden müsste. dpa/jor

