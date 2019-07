Regierung zahlt Millionen

Berlin/Mannheim.Die Bundesregierung hat im ersten Halbjahr mindestens 178 Millionen Euro für externe Berater ausgegeben. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Finanzministeriums in den 14 Ressorts auf Anfrage des Linken-Abgeordneten Matthias Höhn, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Mit Abstand am meisten investierte das Innenministerium von Horst Seehofer mit 78,7 Millionen Euro in Sachverstand von außen, gefolgt vom Verkehrsministerium von Andreas Scheuer (beide CSU) mit 47,7 Millionen Euro. Der Präsident des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater, Ralf Strehlau, sagte dieser Zeitung: „Wie in der Wirtschaft sind auch in der Politik die Veränderungsprozesse so groß, dass es ohne externe Berater nicht geht.“ Die Honorare seien im Vergleich zur Wirtschaft niedrig. dpa/was

