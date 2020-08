„Region stark aufgestellt“

Mannheim.Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sieht die Gesundheitswirtschaft als ein Thema an, das über die Zukunft des Landes entscheiden wird. Die größte Herausforderung sei es, das Wissen aus der Forschung in marktreife Produkte zu überführen und diese auch in Baden-Württemberg herzustellen. Zum Thema „Einsatz und Nutzen der Schlüsseltechnologie KI in der Gesundheitswirtschaft“ tauschte sich die CDU-Politikerin bei ihrer Sommerreise unter anderem mit Forschern des Universitätsklinikums Mannheim sowie des Pharmaunternehmens Roche aus. „Die Rhein-Neckar-Region ist ganz stark aufgestellt. Sie verfügt über den klinischen und wissenschaftlichen Bereich, die anwendungsorientierte Forschung und ist angebunden an die Wirtschaft“, sagte sie. mica

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020