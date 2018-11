Region voller Energie

Die Energiewende in Deutschland ist in vollem Gange. Wind und Photovoltaik bestimmen die Dynamik auf dem Strommarkt, Privat- und Gewerbekunden nutzen immer häufiger intelligente Stromzähler und Batteriespeicher, bei der Kernkraft geht es vor allem um die Stilllegung. „Die Erneuerbaren sind ganz klar auf der Überholspur, während der Beitrag der konventionellen Energieträger zur Deckung des Bruttostromverbrauchs kontinuierlich zurückgeht“, hat Stefan Kapferer, Chef des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vor Kurzem gesagt. Es sei trotzdem noch „ein ganzes Stück Arbeit“, das von der Bundesregierung angepeilte Ziel von 65 Prozent Ökostrom bis zum Jahr 2030 zu erreichen.

Nach einer Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) unter Fachleuten der Energiewirtschaft ist Versorgungssicherheit das bestimmende Thema der Energiepolitik. Fast zwei Drittel gehen davon aus, dass das in den kommenden fünf Jahren so bleiben wird. Insgesamt monieren die Experten, dass übermäßig viel darüber geredet wird, wie Energie für Unternehmen bezahlbar bleibt – und der Effizienz zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Genau so empfindet das Bernd Kappenstein, der für die Metropolregion Rhein-Neckar das Cluster Energie und Umwelt aufgebaut hat. „Wir wissen, dass ungefähr 70 Prozent unserer Bestandsgebäude energetisch noch überhaupt nicht saniert worden sind“, sagt er. Deshalb ist eine Mannschaft von Energie-Experten ins Leben gerufen worden – die Energiekarawane – die Hausbesitzern und Mietern in der Region eine kostenlose Erstberatung anbieten. Ähnlich arbeitet auch die Klimaschutzagentur Mannheim, die Immobilienbesitzern und Mietern Tipps gibt. Vor allem, was Fördermöglichkeiten durch den Staat angeht.

Eindringlich wirbt Kappenstein für einen „Systemwandel“. Also „Ja“ zum Kohleausstieg zu sagen und gleichzeitig erneuerbarte Energien Stück für Stück auszubauen. Er ist überzeugt davon, dass Windräder eines Tages wie selbstverständlich zum Landschaftsbild gehören können. „Denken Sie an Überland-Stromleitungen, die fallen heute keinem mehr auf.“

Immer mehr Menschen stellen sich die Frage, wie sie selbst zur Energiewende beitragen können. Eine Antwort darauf sind Genossenschaften, in denen sich Menschen für einen wirtschaftlichen Zweck zusammentun. Sie finanzieren mit ihrem Geld Projekte, in denen Strom aus Solarparks oder Windkraftanlagen gewonnen wird. In der Region gibt es zahlreiche Beispiele dafür. Wie die südhessische Energiegenossenschaft Starkenburg. Im Jahr 2010 klein angefangen, zählt die Genossenschaft mittlerweile 860 Mitglieder und hat 30 Projekte verwirklicht. Die Nachfrage ist riesig, die Projekte sind ausschließlich lokal. Wenn die Menschen vor Ort investieren könnten, identifizierten sie sich auch mit den Projekten, erklärt Gründungsmitglied Micha Jost.

Wohl keine andere Branche befindet sich derart im Umbruch wie die Energiewirtschaft. Das spüren auch Unternehmen der Region, die zu den größten Arbeitgebern gehören. Versorger investieren vermehrt in erneuerbare Energien, beteiligen sich an Ökostrom-Projekten. Internationale Konzerne krempeln ihr komplettes Geschäftsmodell um, weil Märkte weggebrochen sind – beispielsweise der für konventionelle Kraftwerke. Gleichzeitig setzt Europa im Klimaschutz ambitionierte Ziele fest.

Die Energieversorgung der Zukunft wird dezentral, also an vielen Orten angesiedelt sein. „Wir brauchen intelligente Steuerungen, weil wir künftig nicht mehr ein großes Kraftwerk haben, sondern viele kleine Energieträger, die miteinander verknüpft werden können“, erklärt Kappenstein von der Metropolregion Rhein-Neckar.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018