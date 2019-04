Region wappnet sich

Rhein-Neckar.Der Brexit – in welcher Form er auch eintritt – beschäftigt die Region. Ministerien in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen treffen Vorbereitungen für den Austritt der Briten aus der Europäischen Union (EU). Neben der Wirtschaft verunsichert der Brexit aber beispielsweise auch die Bildungsinstitutionen. Im vergangenen Jahr waren mehr als 100 Mannheimer Studierende der Universität Mannheim für einen Auslandsaufenthalt in Großbritannien. Den Angaben der Hochschule zufolge muss nach dem Austritt unter anderem die Anerkennung von Leistungen neu geregelt werden.

Derweil fürchten auch an Schulen die Lehrer und Schüler um die Zukunft von Austauschprogrammen mit Großbritannien. „Viele Schüler sind beunruhigt“, sagt Bilke Ullrich vom Mannheimer Moll-Gymnasium, das regelmäßig einen Austausch mit der Stadt Eastbourne in England anbietet. see

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019